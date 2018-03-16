Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin halkına yönelik Arapça ve Kürtçe dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıttı. Bildiride, "Terörist mevzilerinden uzak durun" denilirken, Afrin'den ayrılmak isteyen sivil halkın TSK''nın garantisi altında olacağı belirtildi.

"SİZİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANMALARINA İZİN VERMEYİN"

Bildiride, "Değerli Afrinli kardeşlerimiz, PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor, sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler, teröristlere dur demenin zamanı geldi, tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklardan uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin'de ayrılmak isteyen TSK'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar, sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakın, evlerinize dönün. TRT Radyosu'nu dinleyin." ifadeleri yer aldı.

İşte TSK tarafından atılan o bildiriler;