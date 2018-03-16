Edinilen bilgiye göre, Artvin ilinden Yusufeli ilçesine göreve giden polis memurlarının içerisinde bulunduğu araç, İnanlı Tüneli’nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 polis memuru yaralandı. Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Artvin'de polis aracı kaza yaptı: 6 polis yaralı
16.03.2018 - 12:17 | Son Güncelleme: 16.03.2018 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin'de göreve giden polis aracının devrilmesi sonucu 6 polis yaralandı.
Etiketler : artvin,kaza,polis aracı kaza,
550682 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550682.aspx
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