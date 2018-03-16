Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Artvin ilinden Yusufeli ilçesine göreve giden polis memurlarının içerisinde bulunduğu araç, İnanlı Tüneli’nde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 polis memuru yaralandı. Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.