İstanbul Yeşilköy'de bir tır üst geçide çarptı. Tırın devrilen dorsesi de arkadan gelen otobüse çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Son Dakika: Yeşilköy'de tır köprüye çarptı
16.03.2018 - 12:24 | Son Güncelleme: 16.03.2018 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeşilköy'de tır köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın devrilen dorsesi otobüse çarptı. Olay yerine ekipler sevk edildi...
Etiketler : yeşilköy,kaza,tır köprüye çarptı,
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