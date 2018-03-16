HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un “terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Tuğluk’a 10 yıl hapis cezası verildi.
Son Dakika: HDP'li Aysel Tuğluk’a 10 yıl hapis cezası
16.03.2018 - 15:36 | Son Güncelleme: 16.03.2018 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’a “terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
Etiketler : hdp,aysel tuğluk,ceza,
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