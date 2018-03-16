Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da 4.5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 20 yaşındaki Sedat Keser, ilk duruşmada 'cinsel istismar' suçundan 30 yıl, 'kişi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 21 yıl olmak üzere 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Keser ifadesinde, "Düğün vardı, arkadaşlarım bana alkol ve hap içirdiler. Bu olay Ş.Ö., İ.Ö., ve diğerleri yaptılar. Çocuğun kanını da üzerime sürdüler." dedi.

MİNİK ÇOCUĞA TACİZ ETTİ

Olay, 10 Şubat'ta Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1919 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat Keser bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 4.5 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat Keser, iddiaya göre odaya girip çocuğu taciz etti. Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için eve girdiğinde, Keser'i küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp tekrar eve giren davetli, Sedat Keser'e saldırdı. Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Keser'e saldırıp, linç etmek istedi. Zanlı çıplak halde evden kaçıp sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kız tedavisinin ardından taburcu edildi ailesi tarafından başka bir kente götürüldü.

66 YIL HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Tutuklanan Sedat Keser hakkında dava açıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sanık hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralamadı' suçlarından 66 yıl hapis cezası istendi.

"DİĞERLERİ YAPTILAR, ÇOCUĞUN KANINI ÜZERİME SÜRDÜLER"

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Adana dışındaki bir cezaevinde bulunan sanık Sedat Keser, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Gizlilik kararı nedeniyle kapalı gerçekleştirilen ve basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, tutuklu sanık suçlamaları reddetti.

Sanık savunmasında şunları söyledi:

Düğün vardı, arkadaşlarım bana alkol ve hap içirdiler. Bu olay Ş.Ö., İ.Ö., ve diğerleri yaptılar. Çocuğun kanını da üzerime sürdüler. Daha sonra beni gerçeği anlatmamam için ve onların adını vermemem için tehdit ettiler. Ben kesinlikte mağdura böyle bir eylemde bulunmadım. Suçsuzum beraatimi istiyorum. Soruşturma sırasında verdiği ifade ile mahkemede yaptığı savunma arasında çelişki bulunması nedeniyle hakimin soru yönelttiği sanık, soruşturma sırasında tehdit nedeniyle suçlamayı kabul ettim dedi.

TANIKLAR: KIZLA BİRLİKTE AYNI ODADA GÖRDÜK

Duruşmada dinlenen tanıklar da sanık Sedat Keser'i, kızla birlikte aynı odada gördüklerini, sanığın uygunsuz halde olduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenen İ.Ö. da sanık Sedat Keser'in düğüne alkollü bir şekilde geldiğini, 15 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği, bu nedeniyle düğünden uzaklaştırıldığını, sonrasında geri gelip, olayı gerçekleştirdiği ileri sürdü.

51 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında sanığın atılı suçları işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, 'nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl hapis cezası verip, cebir nedeniyle yarı oranında arttırarak 30 yıla çıkarttı. Sanığın pişmanlık göstermeyen tavırları nedeniyle bu suçtan indirim uygulamayan mahkeme heyeti, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıl, sanığının eyleminin çocuğa karşı işlemesi nedeniyle 14 yıla, suçun cinsel amaçlı işlenmesi nedeniyle yarı oranında da artırılıp, 21 yıl hapis cezası verdi. Bu suçtan da indirim yapılmadı.