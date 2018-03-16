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ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ’lı Samsun’da tutuklandı
16.03.2018 - 18:18 | Son Güncelleme: 16.03.2018 - 18:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da, Ankara’daki ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında olan, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen ve 11 gün önce gözaltına alınan 4 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 1'i kadın 2 kişi ise mahkemece serbest bırakılıp sınır dışı edildi.
Etiketler : samsun,deaş,ankara,abd büyükelçilik,
550733 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550733.aspx
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