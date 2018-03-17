TSK’dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı sivillere ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edildiği bildirilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.