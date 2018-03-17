Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Sarayiçi’nde bulunan ve güreşlerin yapıldığı 3 gün sonrası kapısına kilit vurulan Kırkpınar çayırında yeni bir model uygulanacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bu yıl ilk kez Kırkpınar’da gösteri güreşlerinin yapılacağını söyledi. İnsanların bu güreşlere büyük ilgi göstermesini beklediklerini ifade eden Gürkan “Ben şuna inanıyorum; parasız olan değersiz oluyor, insanlarımızın gözünde. İnsanlar Kırkpınar Er Meydanı’na girerken çok cüzi bir ücret ödeyecek, meydanı görecek, o havayı teneffüs edecek, gösteri güreşlerini izleyip çıkacak. Buna bu yıl başlayacağız” diye konuştu.