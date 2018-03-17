Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ataköy’deki Zeytinlik Mahallesi’nde, tarihî baruthane binalarının bulunduğu yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda park, sosyal tesisler ve restoran yapılması için TOKİ ile protokol imzalanmasına yönelik teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı 4. birleşiminde, mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait olan yaklaşık 60 bin metrekare yüzölçümlü 564 ada 160 parsel sayılı yerde park ve rekreasyon projesi geliştirilerek, restoran, kafeterya, sosyal tesis gibi kullanım unsurları oluşturulması ve işletilmesi ile ilgili şartların belirlenmesi maksadıyla imzalanacak protokolle ilgili Avrupa Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce hazırlanan teklif gündeme geldi. Bölgede park, sosyal tesis ve restoran yapımına yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ arasında protokol imzalanması teklifi, oy birliğiyle kabul edildi.