Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Bölgedeki operasyonlara ilişkin açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, harekâtın 58. gününde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 3 bin 567'ye ulaştığını aktardı. Harekât alanında onlarca köy daha teröristlerden arındırılırken, kurtarılan noktalardaki mayın-tuzak temizleme çalışmaları sürüyor.
TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3567 terörist etkisiz hâle getirildi
17.03.2018 - 09:50 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından bu yana 3567 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Etiketler : zeytin dalı harekatı,afrin operasyonu,suriye,
550852 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550852.aspx
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