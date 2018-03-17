Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Bölgedeki operasyonlara ilişkin açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, harekâtın 58. gününde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 3 bin 567'ye ulaştığını aktardı. Harekât alanında onlarca köy daha teröristlerden arındırılırken, kurtarılan noktalardaki mayın-tuzak temizleme çalışmaları sürüyor.