Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO kuvvetleri Afrin merkezine yaklaştı. Birçok köy ve tepede kontrol tam olarak sağlandı. Sıcak bölenin uydu görüntülerini paylaşan bir twitter hesabı, Mehmetçik'ten kaçmaya çalışan teröristlerin, Afrin Çayı çevresinde hendekler açtığını bildirdi.

KÖPRÜLER VE ÇAYIN ETRAFI TUZAKLANDI



Operasyonların devam ettiği Afrin bölgesinin ortasından geçen Afrin Çayı üzerindeki iki köprü askeri olarak en zayıf halka. Teröristler, köprülere ve etrafındaki bölgeye tahkimat çalışmaları yaptı.

Bölge hakkındaki son uydu verilerine göre; Mehmetçik'in saldırılarından kaçabileceklerini zanneden ABD'nin son teknoloji techizatlarla donattığı teröristler, direnmek için çayın etrafına hendekler açtı.





SON 750 METRE



Türk Silahlı Kuvvetleri ve ortak çalışma içinde oldukları Özgür Suriye Ordusunun Afrin merkezine girmesine 750 metreden az kaldı.

Afrin’in kuzey girişinin net şekilde gözüktüğü bölgede kontrol noktası oluşturan ÖSO güçleri, Afrin yönüne kimsenin ilerlemesine izin vermezken, zaman zaman bu bölgeye yönelik saldırıları da anında karşılık vererek engelliyor.



