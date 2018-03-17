Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Bank ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı
Bakanlık'tan Çiftlik Bank hakkında suç duyurusu
17.03.2018 - 12:08 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Bank ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak'ta suç duyurusunda bulundu.
Etiketler : çiftlik bank,suç duyurusu,
550877 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550877.aspx
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