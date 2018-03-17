Yunan basınına göre, Didim yakınlarındaki Eşek (Agothinisi) Adası açıklarında yaklaşık 20 kişiyi taşıyan botun batması sonucu 14 kişinin cesedine ulaşıldı. Yunan Sahil Güvenliği ve AB sınır koruma ajansı FRONTEX'e bağlı gemi ve helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında üç kişinin sağ olarak kurtarıldığı kaydedildi.
Ege'de facia, 14 kişinin cesedine ulaşıldı
17.03.2018 - 12:58 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Denizi'nde kaçak göçmen taşıyan botun batması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Etiketler : ege,haberler,mülteci,Ege Denizi,
550882 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/550882.aspx
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