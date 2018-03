Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de AK Parti İl Kongresi halka hitap ediyor. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren 3569 teröristin öldürüldüğünü belirten Erdoğan, Afrin operasyonu hakkında "Girdik, giriyoruz. Artık an meselesi. Size her an bu müjdeyi verebilirim" dedi.



"NE DİYORDUM; BİR GECE ANSIZIN..."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Çok az bir zaman içinde Afrin ile ilgili müjdeyi duyacaksınız. Ne diyordum, bir gece ansızın... Neler yapmışlar, ne tüneller açmışlar. Batılıların verdiği destekle bunları yapmışlar. Bu tünellerden kamyon gidebiliyor. Bize dost görünenlerin onlara verdiği silahlar. 'Nedir bunlar' diye sorduğumuzda yalan bunlarda su gibi. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız ortada. Kasa kasa silahlar ortada. Daha bize ne yalan söylüyorsunuz. Dürüst olana can kurban. Dürüst olmayan kusura bakmasın" ifadelerine yer verdi.



SON 750 METRE



Şehir merkezine 750 metreye kadar yaklaşan Mehmetçik, bölgedeki kritik tepeleri kontrol altına aldı.