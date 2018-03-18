Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK ve ÖSO’nun Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 57. gününde devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında birçok köy teröristlerden temizlenirken, 3 bin 567 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Suriyeli vatandaşlar ise teröristlerden temizlenen Dersuvan bölgesindeki köylerine yavaş yavaş dönmeye başladı.