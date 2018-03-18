Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihî yarımadadaki İngiliz Anıtı'nın bulunduğu bölgede hazırlıklarını tamamlayan Orhan Özgülbaş, Yusuf Memnun ve Türker Türkoğlu, motorlu yamaç paraşütleriyle havalandı. Abide üzerinde yarım saat "Şehitlere Saygı Uçuşu" gerçekleştiren paraşütçüler, "Çanakkale Deniz Zaferi 103. Yılı Kutlu Olsun" yazılı flama ile Türk bayrağını Çanakkale semalarında dalgalandırdı. Gurur verici bir uçuş gerçekleştirdiğini vurgulayan Özgülbaş "Bu bölgedeki her uçuşumda içim ürperiyor" dedi. Memnun da "Hint Okyanusu üzerinde bile uçtum ama burası bambaşka" ifadelerini kullandı.