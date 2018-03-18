Afrin merkezine Özel Kuvvetlerle birlikte, komandolar ve ÖSO birlikleri de girdi. Afrin’den gelen son bilgilere göre 'Doğu' ve 'Batı' cephesi birleşti ve böylece doğudan ve batıdan gelen birlikler buluştu. TSK’dan yapılan açıklamada “Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin’in kuzeyinde buluştu” denildi.
YARALI YARBAY ŞEHİT OLDU
Bu arada Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yaparken 15 Mart’ta yaralanan Piyade Yarbay Mithat Dunca tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Eskişehir nüfusuna kayıtlı olan şehit evli ve 1 çocuk babasıydı.
Afrin ilçe merkezine operasyon başladı
18.03.2018 - 04:12 | Son Güncelleme: 18.03.2018 - 04:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK’ya bağlı Özel kuvvetler dün gece Afrin ilçe merkezine girdi ve operasyona başladı.
Afrin merkezine Özel Kuvvetlerle birlikte, komandolar ve ÖSO birlikleri de girdi. Afrin’den gelen son bilgilere göre 'Doğu' ve 'Batı' cephesi birleşti ve böylece doğudan ve batıdan gelen birlikler buluştu. TSK’dan yapılan açıklamada “Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin’in kuzeyinde buluştu” denildi.
Etiketler : afrin,tsk,
551020 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551020.aspx
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