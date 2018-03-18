Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin merkezine Özel Kuvvetlerle birlikte, komandolar ve ÖSO birlikleri de girdi. Afrin’den gelen son bilgilere göre 'Doğu' ve 'Batı' cephesi birleşti ve böylece doğudan ve batıdan gelen birlikler buluştu. TSK’dan yapılan açıklamada “Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin’in kuzeyinde buluştu” denildi.



YARALI YARBAY ŞEHİT OLDU

Bu arada Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yaparken 15 Mart’ta yaralanan Piyade Yarbay Mithat Dunca tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Eskişehir nüfusuna kayıtlı olan şehit evli ve 1 çocuk babasıydı.