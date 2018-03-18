Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu terör örgütü tarafından itibar kaybına uğratılan terimlerle ilgili de çalışma yaptıklarını bildiren Erbaş, “Ben mesela ‘himmet’ ve ‘hizmet’ diyemiyorum artık. Yani uç kavramlar olarak bunu belirtmiş oldum. Niye? Çünkü çok istismar edildi ve kirletildi. Aslında bu kavramlar bizim için çok sıcak kavramlardı. Dolayısıyla bununla ilgili kitap çalışmamız var. FETÖ ve DEAŞ din istismarı el kitabı çalışmamız yakında bitecek. Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğümüz bu kitapları basacaklar. Binlerce, belki yüz binlerce el kitabı şeklinde bastırıp bütün milletimize dağıtacağız” dedi.