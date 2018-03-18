Bu terör örgütü tarafından itibar kaybına uğratılan terimlerle ilgili de çalışma yaptıklarını bildiren Erbaş, “Ben mesela ‘himmet’ ve ‘hizmet’ diyemiyorum artık. Yani uç kavramlar olarak bunu belirtmiş oldum. Niye? Çünkü çok istismar edildi ve kirletildi. Aslında bu kavramlar bizim için çok sıcak kavramlardı. Dolayısıyla bununla ilgili kitap çalışmamız var. FETÖ ve DEAŞ din istismarı el kitabı çalışmamız yakında bitecek. Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğümüz bu kitapları basacaklar. Binlerce, belki yüz binlerce el kitabı şeklinde bastırıp bütün milletimize dağıtacağız” dedi.
Diyanet’ten FETÖ kitabı
18.03.2018 - 05:04 | Son Güncelleme: 18.03.2018 - 05:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce FETÖ’nün din istismarını konu alan bir kitap çıkarılacağını belirtti.
Etiketler : diyanet,ali erbaş,fetö,
551024 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551024.aspx
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