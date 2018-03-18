İade için muhtemel makul şüphe ve nedenin yeterli olduğunu belirten Gül, Türkiye’de darbe girişimin FETÖ tarafından yapıldığına, himmet paraları, finansal ve bürokrasi ayağına ilişkin yüzlerce binlerce itiraflar olduğunu, deliller bulunduğunu anlattı. Adil Öksüz’ün iadesi konusuna ilişkin de Gül, “Olumsuz bir şey söylenmedi, iadesini bekliyoruz” diye konuştu.
Gülen-Öksüz iade edilebilir
18.03.2018 - 05:08 | Son Güncelleme: 18.03.2018 - 05:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’den iadesi konusunda yeni gelişme olup olmadığına ilişkin olarak uluslararası hukuk, terörle mücadele kapsamında ilkeler dikkate alınacaksa Gülen’in iadesinden umutlu olduğunu söyledi.
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551026 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551026.aspx
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