Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İade için muhtemel makul şüphe ve nedenin yeterli olduğunu belirten Gül, Türkiye’de darbe girişimin FETÖ tarafından yapıldığına, himmet paraları, finansal ve bürokrasi ayağına ilişkin yüzlerce binlerce itiraflar olduğunu, deliller bulunduğunu anlattı. Adil Öksüz’ün iadesi konusuna ilişkin de Gül, “Olumsuz bir şey söylenmedi, iadesini bekliyoruz” diye konuştu.