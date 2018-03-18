Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan, Halk Ekmek aracılığıyla Hadımköy'de 30 bin metrekarelik alan üzerine, modern bir ekmek fabrikası yapılacağını söyledi. İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek'in 26 milyon liralık iç borçlanma talebinin görüşüldüğü İBB Meclis Toplantısında, CHP'li Meclis üyelerinin, kamu kaynaklarının yerinde kullanılmadığı iddialarına cevap veren Başalan, yeni yatırımlar için kurumların borçlanmaya gidebileceğini belirtti. İstanbul Halk Ekmek'in iç borçlanma için yetki talebinde bulunmasının bir zorunluluktan kaynaklandığını ifade eden Başalan "İstanbul Halk Ekmek'in Edirnekapı'da 1978'de faaliyete başlayan fabrikası, bina, makine ve teçhizatı itibarıyla ekonomik ömrünü tamamladı" dedi. Edirnekapı fabrikasının arazi büyüklüğü olarak da yeni düşünülen üretim sistemi için uygun olmadığını aktaran Başalan "Bu yüzden Hadımköy'de teknolojik özellikleri yüksek yeni bir fabrika kurma çalışmalarına başlanmıştır. Yeni kurulacak olan fabrika 30 bin metrekarelik alanı kaplayacak" diye konuştu.



Bütün ürünlerde ekşi maya

Sağlık beslenmenin önemine değinen Temel Başalan, şöyle devam etti: İstanbul Halk Ekmek ürünlerinin tamamını, insan sağlığına yararlı şekilde üretmeyi ilke edinmiştir. İnsan sağlığına en yarayışlı ekmek ise ekşi maya ile uzun süre mayalanarak üretilendir. Yeni fabrikada, Türkiye’de bir ilk olarak tüm ürünlerde geleneksel ekşi maya kullanılacak ve en az 6 saat fermantasyon yapılarak en sağlıklı ve en besleyici ekmekler üretilecek.