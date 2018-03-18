Yaralılardan 4’ü ambulanslarla Cizre İlçe Devlet Hastanesine, 2’si ise helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Şırnak'ta hain saldırı, yaralı askerler var
18.03.2018 - 11:13 | Son Güncelleme: 18.03.2018 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK’lı teröristlerce Hisar Tank Taburuna düzenlenen roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı.
Etiketler : şırnak,haberler,saldırı,son dakika,
551064 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551064.aspx
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