Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin kent merkezine, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri sabah saatlerinde kentin güneydoğusundan bölgeye girdi. Kısa bir sürenin ardından Afrin ilçe merkezinde kontrolün sağlandığı bilgisi geldi. ÖSO güçleri, bazı noktalarda çatışmalar yaşanırken, çok fazla direnişle karşılaşmadı. Kontrolün sağlanmasını kent meydanında havaya ateş açarak kutlayan ÖSO güçleri, burada bulunan Kawa heykelini iş makinesiyle yıktı. ÖSO güçlerinin kentin mahallerinde kontrollü ilerlleyişleri sürüyor. TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!" ifadesi kullanıldı.



TSK Afrin zaferini böyle duyurdu! TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."