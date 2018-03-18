Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sevgili Çanakkaleliler, değerli kardeşlerim, hanımefendi ve beyefendiler sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Çanakkalemin ilçelerindeki, köylerinde kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.103. Yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal ile birlikte ya ediyoruz. Çanakkale bizim için iftihar evsilesi olmanın yanında ilham ve güç kaynağıdır. Çanakkale demek yokluklar ve zorluklar karşısında yılmamak demektir. Onca vahşete rağmen insanlık ve adaletten vazgeçmemek demektir. Türk milleti olarak vatan ve hürriyetimize bağlılığımızın timsalidir. Türk milleti 'Ya İstiklal Ya Ölüm' kararını vererek geleceğine de koşmuştur. Bunun için her fırsatta, tüm vatandaşlarımızın Çanakkale'ye bizzat gelmesini ziyaret etmesini istiyorum. Çanakkale bizim ilham kaynağımız.

TARİHE DAMGAMIZI VURUYORUZ

İhracatımız 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıktı. Maşallah, milli gelirimiz 3 bin 400 dolardan 11 bin dolara çıkarak Türkiye'nin dünyanın ilk 20 ülkesi arasına taşıdık. Ulaşımda, savunmada, sağlıkta gelişmiş bir Türkiye var. Milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan bir ülke var. Bugün kendi silahını, tankını, helikopterini, İHA'sını yapan üreten ve bunu ihraç eden bir ülke var. Burada bugün dev bir yatırımın fore kazıklarını çakıyoruz.2023, 2053, 2073 vizyonları doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Dedelerimiz bundan 103 sene önce tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir destan yazdılar. Bizler de Marmaray, Yavuz Sultan Selim ve Orhangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve işte buradaki 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerle tarihe damgamızı vuruyoruz.