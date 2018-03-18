Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için çalışmaların hızlandığını ifade eden Bozdağ, bölgede huzur, barış, güven ve istikrarın yeniden inşa edileceğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

Bugün Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümü. 103 yıl önce Çanakkaleyi geçilmez kılan, yedi düveli yenen ruh ve iman sahibi Mehmetçiklerimiz; bugün de Afrini teröristlerden temizledi; terör örgütlerini ve destekçisi karanlık güçleri bir kez daha yendi, yeni bir destan yazdı. Zeytin Dalı Harekatı ile büyük bir başarı ve zafere imza atan Başkomutanımız/Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğana, hükümetimize, Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akara, kuvvet komutanlarımıza, arazide harekatı bizzat yöneten komutanlarımıza ve harekata katılan Mehmetçiklerimize teşekkür ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı sırasında şahadet mertebesine ulaşan şehitlerimize bir kez daha Yüce Allahtan rahmet; gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz."

TSK Afrin zaferini böyle duyurdu! TSK: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."



HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ



Önemli bir aşamanın geçildiğini belirten Bekir Bozdağ, "Büyük ve sembol yer, Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Ancak tuzakların temizlenmesi sürüyor. Ama henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrinin ötesindeki Afrine bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan, bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır. Terörden arındırılıp kontrol altına alınan yerlerde hayatın normalleşmesi için hızlı adımlar atılacak; alt ve üst yapı imar/ihya edilecek; gıdaya/sağlığa erişimde sorun yaşanmaması için tedbirler artırılacak; yaralar sarılacak; huzur, barış, güven ve istikrar yeniden inşa edilecek. Yani henüz işimiz bitmedi; daha yapacak çok işimiz var" dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin'e Türk bayrağı dikildi İhlas Haber Ajansı muhabiri İhsan Altıkardeş'in sıcak bölgeden aktardığı son dakika haberine göre; 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin'de kontrolü sağlayan Mehmetçik, bölgeye Türk bayrağını dikti...



TERÖR KORİDORU ÇÖKERTİLDİ



Afrin halkının üzerindeki teröristlerin baskı ve zulmünün sona erdiğini kaydeden Bozdağ, "Afrinde terör ve teröristler bitti; Afrin halkı üzerinde terör örgütünün kurduğu baskı ve zulüm sona erdi. Artık Afrin halkı; özgürlük, güvenlik, huzur, barış ve istikrar içinde yaşayacaktır. Terör koridoru ve terör devleti kurdurma/kurma projesi çökertildi. Afrinin kontrol altına alınmasıyla; PKK/KCK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri; bu terör örgütlerini sevenler ve destekleyenler; bu terör örgütleriyle bölgede yeni projeler peşinde koşanlar; bir kez daha kaybetmiştir; bir kez daha hüsrana uğramıştır/uğratılmıştır" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Afrin'de kontrol sağlandı! Türk bayrağı Afrin'e dikildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Afrin'in düşmesinin an meselesi olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın konuşmasından saatler sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin'e, Özgür Suriye Ordusu güçleri kentin güneydoğusundan giriş yaptı. Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde Afrin ilçe merkezinde kontrolü sağladı. Sıcak bölgede olan muhabirlerden edinilen bilgilere göre; TSK, Afrin kantonuna Türk bayrağını dikti.