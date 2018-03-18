Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin şehir merkezini tamamen kontrol altına alındığını duyurmasının ardından şehirde hareketli dakikalar yaşanıyor.

ŞEHRE TÜRK BAYRAKLARI DAMGA VURDU

Şehirin tamamen kontrol altına alınmasının ardından şehre Türk bayrakları dikildi. Mayın ve el yapımı patlayıcıların araması sürerken Mehmetçik yine gururumuzu kabartan bir olaya daha imza attı.

MEHMETÇİK AY YILDIZ OLUŞTURDU

Mehmetçik Afrin'de ay yıldız oluşturarak zaferi kutladı. Bölgede Türk askerinin ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'nun operasyonları tüm hızıyla sürüyor.