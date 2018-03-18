Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'in yanı sıra yurtiçinde de başarılı operasyonlara imza atıyor. Buna göre Ağrı Doğubeyazıt'ta iki terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı'da iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, Ağrı Doğubayazıt'ta, hudut hattında görevli güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından açılan taciz ateşine verilen karşılık sonucu iki teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
TSK: Doğubeyazıt'ta iki terörist etkisiz hâle getirildi
18.03.2018 - 16:34 | Son Güncelleme: 18.03.2018 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde iki teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'in yanı sıra yurtiçinde de başarılı operasyonlara imza atıyor. Buna göre Ağrı Doğubeyazıt'ta iki terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : TSK,Ağrı,Doğubeyazıt,
551099 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551099.aspx
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