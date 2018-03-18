Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti kongrelerinin diğer partilerinkine benzemediğini, daha çok kaynaştıklarını, birlik, beraberlik ve hasbihal içinde güçlü Türkiye'nin yarınlarına yürüdüklerini söyledi.

"Tarihi günlerden geçiyoruz, önemli gelişmelerin olduğu, yüzyılın kaderinin şekillendiği günlerden geçiyoruz." diyen Albayrak, 100 yıl önceki Kurtuluş Savaşı'ndan çok daha hayati ve kritik günlerden geçtiklerini bildirdi.

Albayrak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü kutladıklarını anımsatarak, dönemin en büyük ordularının, güçlerinin birleştiği Çanakkale'de bu milletin tek vücut olarak düşmanları yendiğini anlattı.

Bugün de Çanakkale Zaferi'nden 103 yıl sonra Afrin'de sadece bir avuç çapulcu terör örgütü PKK ve PYD/YPG ile mücadele etmediklerini dile getiren Albayrak, onların arkasında olan yedi düvel ile mücadele ettiklerini bildirdi.

Albayrak, Türk milletinin bugüne kadar gittiği her yere kardeşlik, barış, huzur ve refah götürdüğünü dile getirerek, Cerablus'un bugün Suriye'nin en güvenli bölgesi olduğunu vurguladı.

Bakan Albayrak, "Allah'ın izniyle yarından tezi yok nasıl Fırat Kalkanı bölgesinde sağladıysak Afrin'de de Türkiye'ye göç ettirilmek zorunda bırakılan bölge halkını tekrardan oraya yerleştirerek huzuru ve güvenliği tesis etmeyi başaracağız." diye konuştu.

"EN AZ CUMHURBAŞKANIMIZ KADAR ÇALIŞMALIYIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "büyük ve güçlü Türkiye" hedefini ortaya koyduğunu belirterek, buna muhatap her bir Türk vatandaşının çok çalışması gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın sadece AK Parti teşkilatları için değil 81 milyonun her birisi için hedef koyduğunu dile getiren Albayrak, büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak kendisinin gece gündüz çalıştığını anlattı.

Albayrak, "Bu yaşında Cumhurbaşkanımız birçok gencimizden daha çok çalışıyorsa, birçok Türk vatandaşından daha çok çalışıyorsa başta gençlerimiz olmak üzere bizler en az onun kadar çalışmalıyız. Görevimiz ve vazifemiz ne ise her alanda çalışmalıyız. Büyük ve güçlü Türkiye idealine erişmek için, bu ülkenin bu yüz yılda tekrar zirveye çıkması için çok çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, 2019'un, bu yüzyılın kaderinin yeniden şekilleneceği bir tarih olacağını kaydederek, 2019'da Çekmeköy'de, İstanbul'da, tüm Türkiye'de tarih yazacaklarını bildirdi.

ALBAYRAK SANCAKTEPE'DE DE KONUŞTU

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Albayrak, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, teşkilatın Sancaktepe'de 9 yıldır çok önemli başarılara imza attığını söyledi.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedeflere ulaşmak için çok daha büyük enerji ortaya koymaları gerektiğini dile getiren Albayrak, bu kongre sayesinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceklerini bildirdi.

Albayrak, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini kaydederek, kuruluşundan bugüne kadar büyük badireler atlatan Türkiye'nin son 16 yılda büyük başarılara imza attığını, ciddi başarı hikayeleri yazdığını aktardı.

Son dönemde, özellikle Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye'nin artık başka bir noktaya gittiğini anlatan Albayrak, Afrin'de verilen mücadelenin önemini vurguladı.

Albayrak, "Bu sabah itibariyle müjdeli haberi aldık, elhamdülillah Afrin süreci büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu operasyon vesilesiyle Çanakkale'den bugüne kadar tüm bu bağımsızlık mücadelemizde Hakk'ın rahmetine kavuşan tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabr-ı cemil, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Onların, başkomutanımızın liderliğinde bu dik duruşları olmasa bu yedi düvele karşı bu zaferi alamazdık." diye konuştu.

"AFRİN'DE YEDİ DÜVELE KARŞI MÜCADELE VERİYORUZ"

Albayrak, Türkiye'nin Afrin'de sadece bir avuç terör örgütü YPG/PYD veya PKK'ya karşı değil, yedi düvele karşı mücadele ettiğini, bunun farkında olduklarını söyledi.

Aynı 103 yıl önce Çanakkale'de dönemin en büyük ordularına, süper güçlerine karşı verilen mücadelenin benzerinin Afrin'de verildiğini vurgulayan Albayrak, Afrin'de kazanılan başarılardan bahsetti.

Albayrak, "Gencimiz, kadınımız, yaşlımız 81 milyon olarak hepimiz üzerimize düşen vazifeyi aynı Mehmetçik'imizin cephede yaptığı gibi, İHA'larımızı üreten teknik arkadaşlarımız gibi layıkıyla yaparsak bu milleti Allah'ın izniyle kimse yıkamaz, yıkamadı, yıkamayacaktır." şeklinde konuştu.

Sancaktepe'nin 2019'a bundan önceki seçimlerden daha güçlü bir şekilde hazırlanacağını dile getiren Albayrak, "İnşallah Sancaktepe ve İstanbul özelinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz." dedi.

Bakan Albayrak'a konuşması sonrası günün anısına tablo hediye edildi.

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