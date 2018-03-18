Bingöl'ün Genç İlçesi kırsalında 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Öte yandan Şırnak’ın Gabar Dağı Keçidağı Tepe mevkisinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 3 PKK’lı kadın terörist etkisiz hale getirilmişti. Bölgede operasyonun devam ettiği son edinilen bilgiler arasından...

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