Bingöl'ün Genç İlçesi kırsalında 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Öte yandan Şırnak’ın Gabar Dağı Keçidağı Tepe mevkisinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 3 PKK’lı kadın terörist etkisiz hale getirilmişti. Bölgede operasyonun devam ettiği son edinilen bilgiler arasından...
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Bingöl ve Şırnak'taki operasyonda 6 terörist öldürüldü
18.03.2018 - 17:37 | Son Güncelleme: 18.03.2018 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl'ün Genç İlçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Şırnak'taki operasyonda da 3 kadın teröristin öldürüldüğü öğrenildi...
Bingöl'ün Genç İlçesi kırsalında 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Öte yandan Şırnak’ın Gabar Dağı Keçidağı Tepe mevkisinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 3 PKK’lı kadın terörist etkisiz hale getirilmişti. Bölgede operasyonun devam ettiği son edinilen bilgiler arasından...
Etiketler : bingöl,son dakika,öldürülen teröristler,haberler,
551108 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551108.aspx
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