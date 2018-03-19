Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Türk tarihine geçecek unutulmaz bir zafere daha imza attı. Terör yuvalarının temizlenmesi ve sınır güvenliğini sağlamak adına 58 gün önce 20 Ocak 2018 saat 17.00’de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı, dün Mehmetçiğin ve TSK’nın destek verdiği Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) zaferiyle sonuçlandı. Çanakkale Zaferi’nin unutulmaz 57’nci alayının hatırasına Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 57’nci günü olan Cumartesi günü akşamında Afrin için düğmeye bastı. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte hareket eden bordo bereliler, harekâtın 58’inci gününün ilk ışıkları ile birlikte harekete geçti. Jetlerimiz ve topçu birliklerimiz dış mahallelere barikat kuran PKK/PYD’li teröristlere sabaha kadar bomba yağdırdı. Bombalamanın ardından teröristlere nefes almaya fırsat bırakmayan bordo bereliler ve ÖSO birlikleri, saat 06.00 sıralarında yaklaşık bir haftadır kuşatma altına aldıkları Afrin’e güneydoğu mahallelerinden doğru girmeye başladı.



DİRENEMEYİP KAÇTILAR

Teröristler direnmeye kalksa da bordo bereliler ve ÖSO birliklerinin kararlılığı karşısında direnemeyerek Afrin’in içine kaçmaya başladı. Teröristleri etkisiz hale getirmeyi başaran Mehmetçik ve ÖSO birlikleri kısa sürede Afrin’in merkezine girmeyi başardı. Saat 08.00’i gösterdiğinde Afrin merkezinde kontrol sağlanmış oldu. Afrin merkezinden sonra Mabatlı beldesi de teröristlerden alındı. Böylece Afrin’in tamamı Türk askerinin ve ÖSO birliklerinin kontrolüne geçti. Kontrolün sağlanmasının ardından, güvenlik faaliyetlerine de hız verildi. TSK ve ÖSO uzmanları mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hâle getirdi. Çalışmalarda eğitimli köpekler, dedektörler ve iş makinelerinden de yararlanıldığı belirtildi. Güvenlik güçleri, teröristlerin işgal ettikleri binalara kaçarken çok sayıda patlayıcı tuzakladıklarını ifade etti.



HALK TERÖRİSTLERİ TESLİM ETTİ

Zaferle birlikte evlerinde adeta esir hayatı yaşayan ve teröristlerin canlı kalkan olarak kullandığı Afrin halkı da sokağa dökülmeye başladı. Arabalı ve botosikletli Afrinlilerin şehir merkezinde tur atarak Mehmetçik ve ÖSO birliklerine sevgi gösterilerinde bulundukları görüldü. Bazı Afrinlilerin ise gözyaşları dökerek Türk askerine sarılması duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. Öte yandan Yaklaşık iki saatte Afrin’i tamamen ele geçirmeyi başaran Mehmetçik ve ÖSO, hemen ilçe genelinde terörist temizliğine başladı. Köşe bucak saklanmaya çalışan teröristler inlerinden çıkarılarak gözaltına alındı. Bazı teröristlerin ise Afrin halkı tarafından darp edilerek Türk askerine teslim edildiği bildirildi. 58 gün süren Zeytin Dalı Harekâtı bir tek sivilin burnu bile kanamadan nihayete ermiş oldu.





BAYRAĞIMIZ GÖNDERDE

Afrin merkezinde kontrolün sağlayan Türk askeri, ilk olarak terör örgütüne ait paçavraları ve teröristbaşı Öcalan’ın posterlerini parçalayarak ateşe verdi. Bu sırada ÖSO birlikleri de Afrin’in merkezindeki meydanda dikili duran ve teröristler tarafından kutsamllık atfedilen Kawa heykelini önce kurşunladı, daha sonra iş makineleri ile devirdi. Yere düşünce kırılan heykel ardından dozerle parçalandı ve böylece terör örgütüne ait son iz de kaldırıldı.

TGRT HABER’DEN DÜNYAYA AFRİN’İN DÜŞTÜĞÜNÜ DUYURAN İHSAN ALTIKARDEŞ ZAFER GECESİNİ ANLATTI:

Sabaha kadar uyumadık

Afrin’de Kandil kadrosunun kaçtığını, halkın teröristleri kovduğunu dün manşet haberimizde duyurmuştuk. Osman Sağırlı’nın kaleme aldığı haberde özel kuvvetlerin şehre sızmaya başladığını duyurmuştuk. Türkiye, şehrin terörden temizlendiğini de TGRT Haber ekranlarından öğrendi. Gelişmeleri sıcak bölgededen aktaran muhabir arkadaşlarımız İhsan Altıkardeş ve kameraman Aykut Yeniçağ, dün sabah saatlerinde o tarihi anı canlı yayında ekranlara getirip zaferin müjdesini verdi. Altıkardeş, TSK’nın şehre nasıl girdiğini şöyle anlattı: Afrin harekâtına TSK’nın ahlakı, kararlılığı, vakarı ve kalitesi damga vurdu. Bölgeye bir gün öncesinde girdik. TSK’nın 18 Mart sabahı operasyon için düğmeye basacağını öğrendik. Aykut ile birlikte Özgür Suriye Ordusu birliklerine dâhil olduk. Harekât çok gizli yürütüldü. Afrin’e ilk giren ekipteydik. Sabaha kadar uyumadık. Bin civarında ÖSO kuvveti, sabah namazını kıldı. Gün doğmadan Afrin’e girildi. Şehir iki saat gibi kısa bir sürede ele geçirildi.





NEREDEYDİNİZ DEDİLER

TSK, özel birliklerle dışarıdan destek verdi. Zaten teröristlerin karargâh olarak kullandığı birçok bina tespit edilmişti. Şehirde sınırlı sayıda sivil kalmıştı. Mehmetçiğe “Yıllardır sizi bekliyorduk. İyi ki geldiniz” diyenler oldu.

Afrin’de Türk bayrağını göndere çeken askerimize mikrofon uzattık. Aldığımız cevap çok manidardı. Vakur bir şekilde zafer için “TSK’nın 18 Mart Şehitler Günü’ne, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır” dedi.

Şehir kolay teslim alındı. Ancak bunun altında 7-8 öncesinden başlayan zorlu bir hazırlık sürece vardı.

ÖSO’nun katkısı çok büyüktü. Türkiye’nin eğittiği bu kuvvetler, yeni operasyonlarda görev alacak.



AFRİNLİLER YÖNETECEK

Türk askeri, bayrağı göndere çektikten sonra şehir merkezinden çıktı. Çünkü, Türkiye Afrin’i Afrinlilerin yönetmesini istiyor. Nitekim, Afrin’in kanaat önderleri Gaziantep’te bir araya gelerek, “Afrin’in Kurtuluş Kongresi” adlı bir toplantı yaptı. Toplantıda 30 kişilik meclis seçildi ve kentin yeniden inşası, yönetimi ve halkın evlerine dönüşüyle ilgili 11 maddelik karar alındı.

DEPO DOLUSU ABD-RUS SİLAHI

Afrin’in hemen dışında 150 metre uzunluğunda 12 odalı, her odası da Amerikan ve Rus malı olan silahlarla dolu yer altı mühimmat deposu ele geçirildi.

58 GÜNÜN HİKAYESİ

Teröristler tarafından bodrum katlarına çocuklar ve yaşlılarla birlikte kilitlenen kadınlar, Türk askerini ve ÖSO birliklerini zılgıtlarla karşıladı.

Afrin’deki camilerde aylar sonra ilk defa ezanlar okunmaya başlandı. Afrinliler terörist örgütün paçavralarını kendi elleriyle parçaladı.

Fırat Kalkanı’nda 216 günde 72 Türk askeri ve 600 ÖSO elemanı şehit olurken, Zeytin Dalı’nda ise 58 günde 46 Mehmetçik ve 116 ÖSO elemanı şehit oldu.

Harekât süresince öldürülen terörist sayısı resmî olarak 3.603 şeklinde açıklanırken, Afrinliler bu sayının iki kat olduğu, çünkü çoğu cesedin kaçırıldığını söyledi.

Harekâtın yoğunlaşması ile birlikte teröristbaşlarının birkaç gün önce Afrin’den kaçmayı başardıkları, kaçmaya çalışan teröristleri ölümle tehdit ettikleri öğrenildi.

Kaçmayı başaran teröristlerin giderken yüzlerce bina ve bazı mahalleleri, içerisinde siviller olduğu hâlde mayınlar ve bomba tuzakları ile donattıkları tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığı dün bir mesaj yayımlayarak, “Sivillerin bir zarar görmemesi için canımız pahasına tedbirler alındı, yasak mühimmat kullanılmadı” dedi.

Afrin’in temizlenmesiyle onbinlerce sivil geri dönerken, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) bölgeye âdeta hayati malzeme yağdırmaya başladı.