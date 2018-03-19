Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Celal Güzel 73 yaşında hayatını kaybetti. Peki Hasan Celal Güzel kimdir? 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli bir rol oynayan ve 1983 yılında 38 yaşında iken Türkiye'nin en genç Başbakanlık müsteşarı unvanı alan Hasan Celal Güzel’in (73) tedavi gördüğü Denizli’deki özel hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

HASAN CELAL GÜZEL KİMDİR?

1986 yılında girdiği ara seçimlerde dönemin Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçildi, Turgut Özal hükümetinde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. 1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. Ayrıca 1986-1989 yılları arasında Dışişleri Bakan Vekilliği görevinde bulundu. 1989 yılında yapılan ANAP Olağanüstü Kongresi'nde parti genel başkanlığı ve başbakanlık için adaylığını koydu fakat seçilemedi.