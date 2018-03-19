Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK ve PYD'nin ana merkezlerinden olan ve "girilmez kale" denilen Afrin'e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 58 günlük süren operasyonu zaferle sonuçlandı. Özgür Suriye Ordusu Komutanları'ndan Sultan Murat Tümeni Genel Kurmay Başkanı Fehim İsa, operasyonun detaylarını anlattı. Dün sabah 6 sıralarında Afrin'e girdiklerini hatırlatan Fehim İsa, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile çok güzel bir koordinasyon sağlandı. Afrin'in girişinde PYD'li teröristlerin bizi beklediği bina gece 03.00'de F16lar tarafından vuruldu

Hamdolsun Afrin şehir merkezi özgürleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO mensupları omuz omuza vererek bu bölgeyi özgürleştirdiler. İnşallah mayın temizliği sürüyor şehir merkezinde. Halkın yerleşmesi için büyük çaba gösteriyoruz. Bizmi Peygamberimizin de söylediği küçük cihattan büyük cihata geldik. İnşallah oralar çok yakın zamanda yerleşecek. Sivil meclisler kuruluyor. Afrin'in tekrar yürütmesinde orada çaba sarfedilecek. Afrin'i Afrinliler yönetecek"

KOMANDO HÜSEYİN YÜZBAŞI BAŞINDAN ROKETLE YARALANDI 10 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

58 gün içinde yaşadığı ilginç olayı da paylaşan İsa, komando bir subayın operasyonun ilk günlerinde Darmık bölgesinde başına isabet eden roketle yaralandığını hatırlatarak, "10 gün sonra derinliklere gittiğimde subayımızı tekrar aramızda gördüm. Şok oldum. Ben onun 5-6 ayda göreve döneceğini tahmin etmiyordum. Kısa sürede Hüseyin Subayımızın komondoların başına geçmesi, bu imanın bu ısrarın bize zafer getireceğine inandım. İnsanları özgürlüğüne kavuşturulması için Türk Silahlı Kuvvetlerin büyük özveri gösterdiğini gördük" diye konuştu.



BİRKAÇ GÜNE HALK GERİ DÖNER

Terör örgütleri şehri mayınladığı için temizlik devam ediyor. Şehitlerimiz mayından dolayı. Türk Silahlı Kuvvetleri şehri yeniden hayata döndürmek için çok büyük çaba sarfediyor. Bundan sonra her gün halkın geri dönüşünün artacağını düşünüyorum. Birkaç güne Afrinde hayatın normale döneceğine inanıyorum.

Burada Fırat Kalkanı bölgesinde de özgürleştirdiğimiz ilçe ve kasabalarda kendi halkına bölgeyi bıraktık. Sivil insanlar arasında seçim yaparak sivil meclisler kuruldu. Bunlar artık o bölgeyi yönetiyor. Biz askeri olarak sınırlarda emniyet alıyoruz. Düşman sınırlarında rejime karşı Afrinin doğusunda Nübbül Zehra bölgesinde karşı karşıyayız. Savunma hatlarımızı yaptık. Gerideki halkımızı insanlarımızı koruma amaçlı.



HASTANE YALANI

Hastanede herhangi bir zayiat yok. Hiç bir zayiat yok. Bu batılıların ağzıyla PKK'nnı medyaya yansıttığı yalan. Sizin de gördüğünüz gibi insanlar inşallah operasyon anında bile haber çıkartmak operasyonun psikolojisini bozmak için yapılan b ir haber. Afrin çok az zayiatsız, zayiat olmayacak şekilde çok temiz bir operasyon gerçekleşti.



OPERASYONUN İLK ANLARINI ANLATTI

Fehim İsa, operasyonun ilk anlarını anlatarak, "İha'ların tespit ettiği noktalar, terör noktalarını ilk gecenin kararmasıyla oralara hedeflere Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarla operasyon gerçekleştirdiler. Girdiğimizde hamdolsun çok rahat bir şekilde direniş bulmadan. Olanlar da kaçmışlardı. Uçakların vurduğu enkazların altında teröristler vardı. Savaş planları savunma hatlarını oluşturulmasında ilk hatlarda düşmanın illaki olması lazım. Orada bir evdi mevzilenmişlerdi yaklaşık 9 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçakları tarafından imha olmuştu. Gireceğimiz saatte, girdiğimizde dumanlar yeni çıkıyordu. Bizim girmemizden önce vurulmuştu. Kaleşleri parça parça olmuştu. Eğer orası vurulmasaydı sıkıntı yaşardık. Zafere gitmeyi geciktirirdi. " diye konuştu.



BARAJI DA KONTROL ETTİK

Meybölgedanki Barajı bizim kontrolümüz altında, oransı işleyen bir baraj. Orasını sivil yönetim kurulduktan sonra onlara teslim etmeye hazırız. Baraja su veren sistem çalışmaya başlayınca o sistem sıkıntısız çalışacak.

BUNDAN SONRAKİ HEDEF

Türkiye Suriye sınır hattı 900 kilometre. Şu anda çok bir bölge temizlendi. Hassas bölgeler temizlendi. Fırat Kalkanı operasyonu bölgeesi temizlendi. Batılıların Suriye'yi bölüp kendi fikirleriyle İsrail güvencesine almak için burada Ortadoğu'da tekrardan harita çizerek bu olan ülkeleri küçük ülkeler haline getirip İsrail'in güvencesini sağlamak isteme planları bozuldu. Fırat Kalkanında bu gerçekleşti. Şu anda da tam bitti denecek hale geldi. Bundan sonra Irak sınırına kadar hazırız. Türk Silahlı Kuvvetleriyle oradaki terör unsurlarını temizlemek için de hazırız. Çok az zamanda Dışişleri Bakanımız açıklama yaptı. Kandile operasyon var diyerek, biz de inşallah Suriye topraklarında bulunmayan bir bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri ile kandil'e gitmeye hazırız. Burası sadece Türkiye'ye değil, Suriye, Irak'a da tehdit oluşturuyor,

TÜNELLERİ UÇAKLAR İMHA ETTİ, TAMAMEN KAPATILACAK

Tüneller ne olacak sorusuna ise İsa şu cevabı verdi: "Türk savaş uçakları tamamına yakınını imha etti. Bölgede terörist kalmadı. Orada inşallah kepçelerle tekrardan düzenleme yapılacak. Sivillerin zeytinlerine çok zayiat verdiler. Orada imha harekatı başlatarak zeytinleri halka vereceğiz"

PYD'NİN HALKTAN ZORLA ALDIĞI PARALAR LÜKS YAŞAMA GİDİYORDU

Fehim İsa, PKK'nın en büyük gelir kaynağı olan zeytinin de halka verileceğini kaydederek, "PKK PYD halkı haraca bağlamıştı. Herkes illlah etmişti. Zeytinden haraç kesiyordu. Paralar Kandil'e gidiyordu. Bizim amacımız bölgeyi özgürleştirmekti. PKK insanlardan haraç alarak zeytin fabirkalarına el koymuşlar, aileden çocuk vermeyenlerin zeytinlerine el koymuştu. O paralar PYD'ye gidiyordu. Teröristlerin yaptığı saraylara gidiyordu. Allahın izniyle o imkanlar sahiplerine dönecek. Allahın izniyle orada imkanlar bölge halkına geri dönecek.