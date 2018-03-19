İçişleri Bakanlığı son bir hafta içinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi
19.03.2018 - 10:18 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 10:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı son bir haftada 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı son bir hafta içinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : son dakika,içişleri,öldürülen terörist sayısı,
551246 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551246.aspx
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