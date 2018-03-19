Alınan bilgiye göre, ÖSO mensupları, dün akşam saatlerinde Ahmed  Şahavi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada arama yaptıkları sırada teröristlerce  tuzaklanan bomba infilak etti.
 
Patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu şehil edildi. Çevredeki çok sayıda bina ve araç da zarar gördü.
Patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın meydana  geldiği noktada 4 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve birçok binanın  kullanılamaz hale geldiği görüldü.
 
Patlamada iki yeğenini kaybeden Nasır Fuad, olay yerine gelerek  cenazelerinin yanında gözyaşı döktü ve terör örgütüne Kürtçe lanet etti.
 
Fuad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam büyük bir patlama  olduğunu ve bu sırada evlerinde bulunan iki yeğeninin hayatını kaybettiğini  söyledi.
 
Teröristlerin birçok evi bu şekilde tuzakladıklarına dikkati çeken  Fuad, "Onlardan olmayan insanların evlerine bomba ve mayın döşemişler. Gittiler  diye seviniyorduk ama giderken bizi rahat bırakmadılar. Yeğenlerimin ailesi çok  kötü durumda, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Cesetleri dahi alamıyoruz."  ifadelerini kullandı.
 
ÖSO mensubu Fadıl Randav da arkadaşlarını şehit vermenin üzüntüsünü  yaşadığını belirterek, "Kardeşlerimiz binalarda terörist olup olmadığına  bakıyordu. İçeri girdiklerinde patlama olmuş. Cesetler hala içeride. Zaten oluşan  çukuru görüyorsunuz. Teröristlerin tek amacı insanları öldürmek. Allah  arkadaşlarımızın şehadetini kabul etsin." diye konuştu.

 