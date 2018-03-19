Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sedat peker konuyla ilgili yazili açiklamada bulunarak "Suriye'de savaşmak için o bölgeye geçen mücahid kardeşlerimizle görüştüğümde özgür suriye ordusu'nun fazlaca şehit vermesinin sebebini tartişmiştik. Çelik yeleklerinin yeterli sayida olmadiğini, mevcut olanlarin da içine çelik plaklar dizilmiş kumaş yelekler olduğunu öğrenmiştim. Bu yelekler çok ağir olduklari için onlari giyip kirsalda gerilla savaşinin yapilabilmesinin mümkün olmadiğini söylüyorlardi" ifadelerini kullandi.

Sedat peker'in 5 yil hapsi isteniyor

"Bu konu ile ilgili yaptiğim araştirmalarda yurtdişinda yeni bir ürünün bulunduğunu seramik olduğu için en fazla 1- 2 kilo ağirlik tuttuğunu ancak fiyati pahali olduğu için çok fazla rağbet görmediğini söylediler" diyen sedat peker açiklamasini şöyle sürdürdü:

"Maddi destek sağlanmasi için lobi çalişmalari yapmaliyiz"

"Biz olayin maddi boyutunun yüce allah'in izniyle sağlayabilmiş olsak da bu sefer bu tarz ekipmanlarla ilgili türkiye'ye uygulanan gizli bir boykotla karşilaştik. Ancak yüce allah'a şükürler olsun ki arkadaşlarimiz yillarin sağlamiş olduğu tecrübeyle bu sorunu da aştilar. Şu anda çelik yeleklerin nakliyesi hizli bir şekilde başladi.

Yine o bölgedeki dostlarimizla konuşmalarimizda en fazla ihtiyacin pick-up tarzi araçlar olduğunu öğrendik. Yüce allah'a şükürler olsun ki onlarin da satin alim anlaşmalarini tamamlayarak kisa bir süre içersinde bölgeye ulaştirabilecek duruma geldik.

Başta sayin cumhurbaşkanimiz olmak üzere milli silah sanayini savunan devlet büyüklerimize karşi her platformda destek olacak sözler söyleyerek bu alana bütçeden biraz daha fazla maddi destek sağlanmasi için lobi çalişmalari yapmaliyiz. Aksi takdirde kisa bir zaman diliminde milli savunma sistemimizi oluşturamazsak gelecek yillarda evlatlarimizin ve torunlarimizin bu coğrafyada huzur ve güven içersinde yaşamalarini maalesef ki sağlayamayiz."