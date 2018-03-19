Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'e girilmeden önce Menbiç'in sinyalini vermişti. Afrin meselesinin büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu söyleyerek, "İnşallah Menbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın Menbiç'i tümüyle boşaltması halinde bu işin hızlı ve kolay olacağını söylemişti.

Menbiç, ABD askerlerinin yığınak yaptığı bir nokta. Hatta bölgede Rus askerleri de bulunuyor. Menbiç'in temizlenmesiyle Fırat'ın batısı terörden tamamen arındırılmış olacak.