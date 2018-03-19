Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Işık Yayıncılık bünyesindeki ‘Çamlıca Akademi’ yapılanmasına 7 Mart 2018 tarihinde operasyon düzenlenmiş, haklarında yakalama kararı çıkartılan 60 şüpheliden 41’i gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4’ü savcılıkça, 13’ü de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 24 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.