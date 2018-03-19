Işık Yayıncılık bünyesindeki ‘Çamlıca Akademi’ yapılanmasına 7 Mart 2018 tarihinde operasyon düzenlenmiş, haklarında yakalama kararı çıkartılan 60 şüpheliden 41’i gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4’ü savcılıkça, 13’ü de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 24 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ operasyonunda 24 tutuklama
19.03.2018 - 14:31 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ’ye finansal destek sağlayan Kaynak Holding’e bağlı Işık Yayıncılık’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 24’ü tutuklandı.
Etiketler : FETÖ,FETÖ operasyon,
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