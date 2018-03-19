Valilikten yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK terör örgütü adına milis/işbirlikçi olarak faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına yönelik 19.03.2018 tarihinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonlar sonucunda şahıslarla birlikte 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel notlar, terör örgütünü sözde simgeleyen bez parçaları ele geçirilmiştir. Şahısların İl Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri devam etmektedir” denildi.
Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
19.03.2018 - 18:10 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 18:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Etiketler : Ağrı,PKK,
551335 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551335.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER