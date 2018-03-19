Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i üç koldan kuşatırken, kent merkezine giren Özgür Suriye Ordusu birlikleri birkaç saat içinde şehri özgürleştirmişti. PKK ve YPG'li teröristlerin birkaç gün önce şehirden kaçarken tuzakladıkları patlayıcı ve bombalar 4 katlı bir binada patladı. Sultan Murat Tümeni'nden askerlerin arama yapmak için girdikleri bina infilak etti.

Al Sahafi Mahallesi'nde müzik okulunun yanındaki bina yerle bir olurken, büyük çaplı yangın çıktı. Yandaki apartmanlarda da büyük çaplı hasar meydana geldi. Aynı bölgede çok sayıda binada da tuzaklama sonucu patlama yaşanması dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı 11 kişinin hayatını kaybettiği patlama bölgesini görüntüledi. Dün kaydedilen sıcak görüntüler de olayın boyutunu ve vehametini gözler önüne serdi. Sultan Murat Tümeni'nden askerler, hainlerin binayı birkaç gün önce tuzakladıklarını belirterek, patlamada hayatını kaybeden bazı sivil ve askerlerin cenazelerinin ise henüz çıkarılamadığını açıkladılar.