Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde askerlerin nöbet kulübesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, topçu birliklerince ateş altına alınan 18 terörist etkisiz hale getirildi.
ROKETLİ SALDIRIYA TOPÇU BİRLİĞİ KARŞILIK VERDİ
Suriye'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırında askerlerin görevli olduğu nöbet kulübesine yönelik roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket boş alana isabet edip patlarken, yaralanan olmadı.
18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Olayın ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı ve terörist grubundaki 11 terörist öldürüldü, 7'si ise yaralandı. 18 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.