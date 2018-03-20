Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayladağı ilçesine bağlı Aslanyazı Mahallesi'nin kırsalına düşen roket Büyük bir gürültüyle patladı.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Ekipler, Roketin düştüğü bölgede incelemeler devam ediyor.