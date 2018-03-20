İstanbul’da daha önceden belirlenen adreslere nevruz öncesi operasyon düzenlendi. 19 adrese giren ekipler şüphelileri gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya nevruz öncesi kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 8 ilçede 19 adrese girildi. Operasyonda terör örgütüne destek verdiği iddia edilen kişiler gözaltına alındı. Ekipler evlerde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İstanbul'da 8 ilçede terör operasyonu!
20.03.2018 - 02:40 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 02:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da 21 Mart Nevruz Bayramı öncesi eylem hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 8 ilçede 19 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul’da daha önceden belirlenen adreslere nevruz öncesi operasyon düzenlendi. 19 adrese giren ekipler şüphelileri gözaltına aldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : istanbul,operasyon,
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