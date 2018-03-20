Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Türk Ordusu, Zeytin Dalı Harekâtı ile bütün dünyaya bir operasyonun nasıl yapılacağını gösterdi. ABD ve Fransa’nın başını çektiği 66 ülkeden oluşan Uluslararası Koalisyon, Rakka’yı başkent ilan eden terör örgütü DEAŞ’a yönelik olarak Fırat’ın Gazabı Operasyonu başlatmıştı. 6 Kasım 2016-17 Ekim 2017 tarihleri arasında (1 yıl, 4 ay, 1 hafta ve 3 gün) süren ve terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) katıldığı operasyonda 48 köy ve çiftlik, iki su ve enerji santrallerinin de içinde olduğu 560 kilometrekare arazi ele geçirildi. Operasyon sırasında Rakka’da 1863 sivil öldürüldü, binaların yüzde 80 yıkıldı, insanlar şehri terk ederek başka yerlere göç etmek zorunda kaldı. Nüfusu 61 bin olan Rakka’ya 40 bin kişilik kara gücüyle yapılan operasyon adında olduğu gibi gazap doluydu. 185 teröristin öldürüldüğü duyurulsa da İngiliz kanalı birçok DEAŞ mensubunun otobüslerle bölgeden çıkarıldığını görüntüledi.



‘ZEYTİN DALI’NDA SİVİL KAYIP YOK

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 20 Ocak 2018 günü Afrin’deki terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’a yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu ise 58 günde büyük bir başarı elde edildi. Yaklaşık 25 bin kişilik bir gücün katıldığı operasyonda Afrin'de terör örgütlerine ait binaların haricinde hiçbir nokta hedef alınmadı. 700 binden fazla insanın yaşadığı şehir merkezindeki operasyon sırasında tek bir sivil dahi zarar görmedi; şehir boşaltılmadı. TSK ve ÖSO 58 günün sonunda 273'ten fazla bölgeyi teröristlerden temizledi. Bu operasyon ile adında olduğu gibi bölge halkına Zeytin Dalı uzatılmış oldu. 3 bin 603 terörist etkisiz hâle getirildi, 2 bin 290 km2 alan terörden arındıldı. Sivil halk TSK ve ÖSO’yu her köy ve ilçede sevinçle karşıladı.

Vurulduğu iddia edilen hastane boşaltılmış

Terör örgütü PKK/YPG'nin "Türk ordusu Afrin'de hastane vurdu" yalanıyla dünyayı ayağa kaldırma çabaları başarısız olmuştu. Genelkurmay Başkanlığı'nın operasyondan bir gün önce İHA ile çektiği görüntüler, vurulduğu iddia edilen hastanenin sapasağlam olduğunu ortaya koymuştu. Terör örgütünün hastane yalanını kendilerine yakın internet siteleri de ele verdi. Operasyondan bir gün önce PYD'ye yakın internet sitelerinde "hastane boşaltıldı" haberi yer alıyor. 16'sında yayınlanan ve sözde Afrin Sağlık Konseyi Eşbaşkanı Ancelo Reşo "Türk Ordusu'nun Afrin'e yakınlaşması üzerine hastane boşaltıldı. Ekipmanlar güvenli bölgelere aktarıldı" demiş.