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Antalya'da PKK operasyonu: 11 gözaltı
20.03.2018 - 10:59 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Alanya ilçesinde ses getirici eylem gerçekleştirmek üzere bölgeye gelen terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı oldukları ve bunlara yardım ile yataklık yaptıkları tespit edilen PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi 11 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : antalya,pkk,alanya,
551458 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551458.aspx
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