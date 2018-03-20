Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın başvurularındaki sekiz şikayetten yalnızca ikisinde ihlal tespit etti. İhlal nedeniyle 21 bin 500'er avro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.