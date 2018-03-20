Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın başvurularındaki sekiz şikayetten yalnızca ikisinde ihlal tespit etti. İhlal nedeniyle 21 bin 500'er avro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.