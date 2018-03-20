Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın başvurularındaki sekiz şikayetten yalnızca ikisinde ihlal tespit etti. İhlal nedeniyle 21 bin 500'er avro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.
AİHM'den Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı
20.03.2018 - 12:22 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 12:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararlarını açıkladı. 21 bin 500 avro tazminat ödenecek.
Etiketler : mehmet altan,şahin alpay,aihm,
551475 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551475.aspx
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