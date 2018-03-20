Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK-PYD'nin Zeytin Dalı Harekatı sürerken bombalandığı iddiasıyla algı operasyonu yaptığı hastanenin görüntüsü insansız hava araçları tarafından görüntülenip bu oyun bozulmuştu.





Afrin Hastanesi'nin (Meşve Afrin) PKK'nın üs olarak kullandığı noktalardan birisi daha olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin kaçarken hastane binasını da tuzakladıkları patlama sonucu 2 Özgür Suriye askerinin yaralandığı, bu bölgede nöbet tutan 2 PKK'lının ise çatışma sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı.







Binanın eski binasının duvarları kısmen hasar görürken, 2 PKK'lının cenazesi ise henüz alınmayarak bahçede bulunan bir konteynerde bekletiliyor.







Öte yandan, PKK'lı teröristlerin binada tuttuğu PKK flamaları, bayrakları ve Öcalan posterleri de ÖSO askerleri tarafından indirildi.







Türk Silahlı Kuvvetleri ise bölgede mayın ve patlayıcı arama çalışmalarını sürdürüyor. İhsan Altıkardeş