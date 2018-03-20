Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik suçlamaları eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siviller harekâttan çok memnunken ABD ve diğer bazı ülkeler neden rahatsızlık duyuyor? ABD rahatsız, çünkü YPG'den medet umuyor. Dün toplansaydık YPG Münbiç’ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti. Tillerson ile bugün de görüşeceğim" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Afrin'de yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda Türkiye'nin hassas olduğunu ve bunlara müsaade etmeyeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, geçen hafta Rex Tillerson yerine ABD Dışişleri Bakanlığı'na atanan Mike Pompeo ile ABD Kongresi'ndeki onay sürecinden sonra görüşeceğini söyledi.