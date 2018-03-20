Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soyağacı,miras ve şehit bilgilerinden sonra Türkiye’nin yenilenen deprem haritası da e-devlet deprem riski sorgulama uygulaması da açıldı. Vatandaşlar oturduğu semtin deprem riskini afad deprem riskini https://tdth.afad.gov.tr adresinden koordinat ve adres bilgilerini girerek sorgulama yapabilecek

E-devlet internet sitesi birçok uygulama ile vatandaşları heyecanlandırdı. Şimdi de gündemde deprem riski sorgulama uygulaması var.





DEPREM RİSKİ SORGULAMA UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Sabah saatleri olmasına rağmen vatandaşın yoğun ilgisinden dolayı e-devlet deprem sorgulama sistemi ve afad internet sayfası zaman zaman açılmıyor ya da harita açılsa da deprem bilgileri haritaya tam olarak yansımıyor.

Deprem riski sorgulama uygulamasında ortaya çıkan harita şaşırttı. Yeni haritada artık yerel zemin koşulları da dikkate alınıyor. Kadıköy, Çamlıca, Beykoz civarında zemin sağlam, çünkü ana kayalar var zemininde ama biraz daha kuzeye çıkılınca Şile civarında daha dayanıksız zeminler söz konusu. Fay hattıyla beraber zemin koşulları da dikkate alındığı zaman renklerde bazı değişiklikler yaşandı.





EV ADRESİNİ GİR, DEPREM RİSKİNİ SORGULA

Türkiye deprem tehlike haritası güncellenerek Rezmi Gazete’de yayımlandı. Oturduğu semtin deprem riskini öğrenmek isteyen vatandaşlar, afad deprem sorgulama internet sitesinden https://tdth.afad.gov.tr kolaylıkla öğrenebilecek.

“Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması” oluşturuldu. Test aşamasındaki uygulamayı kullanmak için ana sayfanın sol üst bölümünde yer alan “raporlama” butonuna tıklamak yeterli. Gereken koordinat bilgileri girildikten sonra, o yerin deprem riski görülebilecek.