Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 22.03.2018 Perşembe günü 08.00-20.00 saatleri arasında sistemler geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısından yolcu ve araç giriş-çıkış işlemlerinin yapılamayacağını açıkladı.