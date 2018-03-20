Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 22.03.2018 Perşembe günü 08.00-20.00 saatleri arasında sistemler geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısından yolcu ve araç giriş-çıkış işlemlerinin yapılamayacağını açıkladı.
Gümrük Bakanlığı: Sarp Sınır Kapısı'nda işlemler duracak
20.03.2018 - 15:33 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 22.03.2018 Perşembe günü 08.00-20.00 saatleri arasında Sarp Sınır Kapısından yolcu ve araç giriş-çıkış işlemlerinin yapılamayacağını açıkladı.
Etiketler : sarp sınır kapısı,
551503 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/551503.aspx
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