Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Afrin'i Afrinlilere teslim edeceğiz.

- Dünyada teröre karşı aynı kararlı net duruşu göstermeyenler, gösteremeyenler var. Buradan terörle işbirliği yapan, terörü destekleyen ülkelere sormak istiyorum; Teröre destek çıkarak tüm insanlığın geleceğini tehlikeye attıklarını düşünemiyor musunuz? Biz, Türkiye olarak teröre karşı kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bölgedeki huzur için bu mücadele sürecek. Bunu bir kez daha buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz.

"DOĞALGAZIMIZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

- Yatırım üstüne yaptırım yapmaya devam ediyorsunuz. 16 yılda enerjide nereden nereye geldiğimizi ifade ettik. Doğalgaz sektöründe Türkiye, güçlü siyasi ile Ak Parti iktidarında önemli adımlar attı. Bugün de 101 yerleşim yeri ve ilçemize bu töreni icra ediyoruz. Doğalgazımız hayırlı uğurlu olsun.