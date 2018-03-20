CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beyin damarındaki tıkanıklık nedeniyle tedavi için gittiği Almanya'dan geri döndü. Baykal'ın tedavisi GATA'da devam edecek.
UZUN SÜRE YOĞUN BAKIMDA KALDI
Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle ekim ayında hastaneye kaldırılan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.
FİZİK TEDAVİ İÇİN ALMANYA'YA GİTMİŞTİ
Deniz Baykal, 5 aralık 2017'de fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya'ya gitmişti.
TEDAVİSİ GATA'DA DEVAM EDECEK
Baykal, yaklaşık 3.5 ay sonra Türkiye'ye döndü. Baykal'ın tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edecek.